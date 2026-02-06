صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پلاٹ کیس:سابق ڈی سی ہائوسنگ اتھارٹی کی درخواست ضمانت مسترد

  • پاکستان
یاسر قیوم پرسیکٹر G-14/1 کے پلاٹوں کے ایوارڈمیں غیرمتعلقہ افرادکوشامل کرنے کاالزام

اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )سپیشل کورٹ سینٹرل-II کے جج ہمایوں دلاور نے سابق ڈپٹی کمشنر فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی یاسر قیوم کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق یاسر قیوم پرموضع چیلو اور جھنگی سیداں (سیکٹر G-14/1) کے 26 پلاٹوں کیلئے جاری کئے گئے آٹھویں پارشل ایوارڈ میں غیر متعلقہ اور غیر حقدار افراد کو شامل کرنے کاالزام ہے ، جس سے سرکاری خزانے کو تقریباً 41 کروڑ روپے کا نقصان پہنچا۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم نے دیگر عہدیداران وقاص بلوچ (ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ)اور عبید اسحاق (سب انجینئر) کے ساتھ ملی بھگت سے جعل سازی، دستاویزات میں رد و بدل اور غلط پیمائشوں کے ذریعے غیر مستحق افراد کو ناجائز ادائیگیاں کیں۔ واضح رہے کہ ایف آئی اے نے تعزیرات پاکستان کی دفعات 409، 109 اور انسداد بدعنوانی ایکٹ 1947 کی دفعہ 5(2) کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے ۔ 

