صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی:چھٹی کے دن 7 مقامات پر آتشزدگی

  • پاکستان
کراچی:چھٹی کے دن 7 مقامات پر آتشزدگی

کراچی (سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) سانحہ گل پلازہ کے بعد کراچی میں آتشزدگی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے۔

جمعرات کو عام تعطیل کے روز شہر کے مختلف علاقوں فیڈرل بی ایریا، شیر شاہ، کورنگی، ملیر، نیو کراچی، مہران ٹاؤن اور چڑیا گھر کے اطراف میں لگنے والی آگ پر ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی بروقت کارروائی سے قابو پالیا گیا، جب کہ خوش قسمتی سے کسی واقعے میں جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔جمعرات کو کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں آتشزدگی کے الگ الگ واقعات پیش آئے جس کے بعد ریسکیو ادارے الرٹ رہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ایف بی آرسپر ٹیکس کی اقساط میں وصولی کے لئے تیار

عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں ایک فیصد سے زائد اضافہ

کسان کنونشن میں جدید زرعی رہنمائی اور معاونت فراہم

بٹ کوائن کی قیمت میں بڑی گراوٹ

مائی کراچی نمائش کا آج سے آغاز،وزیراعلیٰ افتتاح کرینگے

گندم،چاول کی تجارت اب شفاف ایکسچینج پلیٹ فارم پر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ
Dunya Bethak