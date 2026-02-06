کراچی:چھٹی کے دن 7 مقامات پر آتشزدگی
کراچی (سٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) سانحہ گل پلازہ کے بعد کراچی میں آتشزدگی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے۔
جمعرات کو عام تعطیل کے روز شہر کے مختلف علاقوں فیڈرل بی ایریا، شیر شاہ، کورنگی، ملیر، نیو کراچی، مہران ٹاؤن اور چڑیا گھر کے اطراف میں لگنے والی آگ پر ریسکیو اور فائر بریگیڈ کی بروقت کارروائی سے قابو پالیا گیا، جب کہ خوش قسمتی سے کسی واقعے میں جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔جمعرات کو کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں آتشزدگی کے الگ الگ واقعات پیش آئے جس کے بعد ریسکیو ادارے الرٹ رہے۔