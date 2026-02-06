کوہستان کرپشن سکینڈل، 4 ملزموں کی اثاثوں سے دستبرداری کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ
پشاور (این این آئی) کوہستان کرپشن سکینڈل میں خاتون سمیت مزید 4 بے نامی داروں نے اپنے اثاثوں سے دستبرداری کیلئے احتساب عدالت میں درخواستیں دائر کردیں جس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔
نیب پراسیکیوشن کے مطابق بے نامی داروں میں برکت علی، گل داد، عامر شہزاد اور ایک خاتون شامل ہے، مرکزی ملزم قیصر اقبال کے قریبی رشتہ داربتائے جاتے ہیں جن کے نام کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی اور قیمتی پلاٹس و دیگر اثاثے بنائے گئے ۔ دوران سماعت بے نامی داروں نے اپنے حلفیہ بیانات عدالت میں پیش کیے۔