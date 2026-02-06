وسطی ایشیائی صدور کے دورے نئے سفارتی و اقتصادی باب کا آغاز
افغان صورتحال نے پاکستان اور وسطی ایشیا کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا پاکستان وسطی ایشیا کیلئے تجارتی راہداری اور افریقہ تک رسائی کا پل بن سکتا :تجزیہ کار
اسلام آباد(الماس حیدرنقوی) پاکستان میں وسطی ایشیائی صدور کے دورے ،علاقائی روابط، جیو اکنامکس اور بدلتی سفارتی ترجیحات، دورے خطے میں ایک نئے سفارتی و اقتصادی باب کے آغاز کی علامت ہیں،دوروں کے دوران اگر ان معاہدوں اور وعدوں کو عملی شکل دی گئی تو یہ نہ صرف پاکستان اور وسطی ایشیا بلکہ پورے خطے کے لیے استحکام، ترقی اور باہمی انحصار کے ایک نئے دور کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں۔علاقائی روابط میں سب سے بڑی رکاوٹ افغانستان میں عدم استحکام کو تصورکیا جارہا ہے۔
تفصیلات کے مطابق حالیہ مہینوں میں پاکستان میں وسطی ایشیائی ریاستوں کے صدور کے پے در پے دورے محض سفارتی سرگرمی نہیں بلکہ خطے میں ابھرتی ہوئی جیو اکنامک ترجیحات، توانائی و تجارت کے نئے امکانات اور علاقائی روابط کے ایک وسیع تر وژن کی عکاسی کرتے ہیں۔قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان اور کرغزستان کے اعلیٰ سطحی وفود کی آمد اس امر کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور وسطی ایشیا کے درمیان تعلقات اب روایتی سفارت کاری سے آگے بڑھ کر عملی اقتصادی شراکت داری کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ان دوروں کے دوران توانائی، ٹرانزٹ ٹریڈ، ریل و روڈ رابطوں، سرمایہ کاری اور دفاعی تعاون سمیت متعدد شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔
خاص طور پر وسطی ایشیائی ریاستوں کی سمندر تک رسائی کی خواہش اور پاکستان کی بندرگاہوں گوادر اور کراچی کی اسٹریٹجک اہمیت نے باہمی تعاون کو نئی جہت دی ہے ۔ یہ دورے پاکستان کے اس بیانیے کو تقویت دیتے ہیں کہ وہ وسطی ایشیا کے لیے ایک قدرتی تجارتی راہداری اور جنوبی ایشیا، مشرقِ وسطیٰ اور افریقہ تک رسائی کا پل بن سکتا ہے ۔تجزیہ کاروں کے مطابق، افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال نے بھی پاکستان اور وسطی ایشیا کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے ۔ علاقائی استحکام، انسدادِ دہشت گردی اور سرحد پار سکیورٹی جیسے مشترکہ خدشات نے سیاسی مکالمے کو مزید فعال کیا ہے۔