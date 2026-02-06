بیروزگاری سے حکومتیں قائم اور ختم
اسلام آباد(این این آئی)نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمن نے کہا ہے کہ بیروزگاری بڑا مسئلہ اس سے حکومتیں بنتی بھی ہیں اور ختم بھی ہوتی ہیں۔۔۔
ملک میں بیروزگاری کی شرح 7فیصد سے اوپر ہو گئی ہے ،فیڈرل لیول پر روزگار فراہمی کیلئے پالیسیاں کون بنا رہا ہے ؟ پرائیویٹ سیکٹر نے روزگار دینا ہے تو ان سے ٹیکسز کے بوجھ کا پوچھا جائے ، ایک ہی تھکی گائے سے بار بار دودھ نکالا جا رہا ہے ۔ساتویں سی پی اے کانفرنس کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیری رحمن نے کہا کہ سینیٹ کی فنانس کمیٹی میں اہم ایشو اٹھایا ہے جو میرے لئے اور پیپلز پارٹی کیلئے بھی اہم مسئلہ ہے ۔ ہر سال 3 ملین لوگ جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، لیکن بے روزگاری تیزی سے بڑھ رہی ہے۔