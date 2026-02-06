صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسنت : 3 روز کیلئے نوٹم جاری

  • پاکستان
لاہور(این این آئی، آئی این پی)سول ایوی ایشن اتھارٹی نے لاہور میں بسنت کے پیش نظر 3 روز کیلئے نوٹم جاری کر دیا ہے۔

سول ایوی ایشن اتھارٹی ہیڈکوارٹرز کی جانب سے 6 فروری سے 8 فروری تک 3 روز کیلئے لاہور کی فضائی حدود میں پروازوں کی آمدورفت بارے نوٹم جاری کرتے ہوئے پائلٹس کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران انتہائی محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پائلٹس کو کہا گیا ہے کہ کم اونچائی پر پرواز اور ٹیک آف کے مرحلے میں اضافی چوکس اور محتاط رہیں، لینڈنگ کے وقت بھی پتنگ بازی کے ضمن میں انتہائی احتیاط کریں۔

