بسنت : 3 روز کیلئے نوٹم جاری
لاہور(این این آئی، آئی این پی)سول ایوی ایشن اتھارٹی نے لاہور میں بسنت کے پیش نظر 3 روز کیلئے نوٹم جاری کر دیا ہے۔
سول ایوی ایشن اتھارٹی ہیڈکوارٹرز کی جانب سے 6 فروری سے 8 فروری تک 3 روز کیلئے لاہور کی فضائی حدود میں پروازوں کی آمدورفت بارے نوٹم جاری کرتے ہوئے پائلٹس کو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ٹیک آف اور لینڈنگ کے دوران انتہائی محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پائلٹس کو کہا گیا ہے کہ کم اونچائی پر پرواز اور ٹیک آف کے مرحلے میں اضافی چوکس اور محتاط رہیں، لینڈنگ کے وقت بھی پتنگ بازی کے ضمن میں انتہائی احتیاط کریں۔