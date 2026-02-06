یومِ یکجہتی کشمیر : صوبہ بھر میں سکیورٹی ہائی الرٹ رہی
لاہور(این این آئی)انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب را ؤعبدالکریم نے یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر کہا ہے کہ پنجاب پولیس مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام کی دلیرانہ، اصولی اور طویل جدوجہد کو سلام پیش کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام گزشتہ کئی دہائیوں سے آزادی، حقِ خودارادیت اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور پنجاب پولیس ان کے جائز حق کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتی ہے ۔آئی جی پنجاب نے یومِ یکجہتی کشمیر کے موقع پر صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت صوبہ بھر میں سکیورٹی ہائی الرٹ رکھنے جبکہ شرپسند اور ملک دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھنے کے احکامات جاری کیے۔