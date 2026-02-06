13پروازیں منسوخ، متعدد تاخیر کا شکار، مسافر پریشان
تاخیر کا شکار ہونے والی پروازوں کی تعداد 8رہی،فلائٹ شیڈول شدیدمتاثر
لاہور (این این آئی) انتظامی معاملات کے باعث ملک بھر کی 13پروازیں منسوخ جبکہ 48پروازیں تاخیر کا شکار رہیں جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ۔کراچی سے لاہور کی پروازوں میں غیر معمولی تاخیر اور منسوخی کی وجہ سے شائقین بسنت کو پریشانی کا سامنا ہے ۔فلائٹ شیڈول کے مطابق لاہور سے کراچی کی 22پروازوں میں سے 4منسوخ کر دی گئیں اور تاخیر کا شکار ہونے والی پروازوں کی تعداد 8رہی۔ فلائٹ شیڈول میں بتایا گیا ہے کہ لاہور سے کراچی کی پروازیں پی ایف 142، 143، 144اور 145منسوخ ہوگئیں۔
فلائٹ شیڈول کے مطابق لاہور سے کراچی کی پروازیں پی اے 401، 402، 403اور 405 دو سے 5گھنٹے تاخیر کا شکار رہیں۔فلائٹ شیڈول میں بتایا گیا ہے کہ قومی ایئر لائن کی صبح کی پروازوں پی کے 302اور 303میں 5گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔فلائٹ شیڈول کے مطابق کراچی سے لاہور کی نجی ایئر لائن کی پروازیں 9P846اور9P847میں ڈھائی گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔فلائٹ شیڈول میں مزید بتایا گیا ہے کہ لاہور سے دبئی کی پرواز پی اے 80، پی اے 410اور 416کی روانگی میں 6سے 11گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔