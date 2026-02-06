بھارت بندوق کے زور پر کشمیریوں کی آواز دبا نہیں سکتا،پی ٹی آئی
اقوامِ متحدہ کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر عملدرآمد کروائے ،حلیم عادل شیخ یومِ یکجہتی کشمیر ہمیں انکے ساتھ کھڑے رہنے کے عہد کی یاد دہانی کراتا ،راجہ اظہر
کراچی (سٹاف رپورٹر)5 فروری یومِ کشمیر کے موقع پر پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ یومِ کشمیر دنیا کو کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت کی یاد دہانی کراتا ہے اور کشمیر پاکستان کی شہ رگ تھا، ہے اور رہے گا۔ اپنے بیان میں حلیم عادل شیخ نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی جبر و ظلم کے خلاف دہائیوں سے جدوجہد کر رہے ہیں جبکہ پاکستانی عوام کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی عالمی ضمیر کے لیے سوالیہ نشان ہے اور کشمیریوں پر ہونے والا ظلم انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے۔
پی ٹی آئی سندھ کے صدر نے اقوامِ متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر عملدرآمد کروائے ، کیونکہ بھارت بندوق کے زور پر کشمیریوں کی آواز کو دبا نہیں سکتا۔ پی ٹی آئی کراچی ڈویژن کے صدر راجہ اظہر نے اپنے پیغام میں کہا کہ کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت کی بھرپور حمایت جاری رہے گی، بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عالمی قوانین کی کھلی نفی ہیں۔ عمران خان نے عالمی فورمز پر کشمیر کا مقدمہ مؤثر انداز میں اٹھایا جبکہ کشمیری عوام کی استقامت تاریخ کا ایک روشن باب ہے اور یومِ یکجہتی کشمیر ہمیں ان کے ساتھ کھڑے رہنے کے عہد کی یاد دہانی کراتا ہے ۔