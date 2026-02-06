صنفی ترقی و جینڈر بجٹ سازی وزارتوں کیلئے لازمی پالیسی قرار
وزارت خزانہ نے فارم پر خواتین، مردوں، بچوں پر اثر انداز منصوبوں کی تفصیل مانگ لی تنخواہیں، ڈے کیئر سینٹرز، پک اینڈ ڈراپ سہولیات کے اخراجات بھی شامل کیے جائینگے
اسلام آباد (ایس ایم زمان )وزارت خزانہ نے صنفی ترقی اور صنفی بجٹ سازی(Gender Responsive Budgeting)کو بجٹ 2027 -2026 میں لازمی و ترجیحی پالیسی اور خواتین و بچوں کی بہتری کو بجٹ کیلئے ترجیحی پالیسی اور حصہ قرار دیا اور اس کیلئے تمام وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور محکموں کو فارم (Form-II-A) جاری کیا جس میں خواتین، مردوں اور بچوں پر اثر انداز ہونے والے تمام منصوبوں اور اخراجات کی تفصیل فراہم کرنا ہو گی۔ فارم میں ایسی سرگرمیاں، پروگرامز اور منصوبے جن سے خواتین، مردوں یا بچوں پر اثر پڑتا ہو اور ان پر مالی سال 2027 - 2026کے دوران اخراجات متوقع ہوں کو متعلقہ منصوبے، بجٹ کی تفصیل کے ساتھ منسلک کرنا لازمی ہوگا۔
صنفی بجٹ میں ملازمین کی تنخواہیں، ڈے کیئر سینٹرز، پک اینڈ ڈراپ سروسز اور دیگر سہولیات پر اخراجات بھی شامل کیے جائیں گے ۔ صنفی بجٹ سازی کے اہم شعبوں میں تعلیم میں مساوات، صحت و فلاح، گورننس، روزگار اور معاشی مواقع، تحفظ و سلامتی، سیاسی و سماجی شمولیت اور بااختیار شراکت شامل ہے ۔ ان شعبوں کے تحت بچیوں کی تعلیم، خواتین کی صحت کی سہولیات، صنفی بنیاد پر تشدد کی روک تھام، خواتین کیلئے محفوظ کام کا ماحول، سیاسی شمولیت اور معاشی خودمختاری جیسے اقدامات کو ترجیح دی جائے گی۔ وزارتوں کو فارم مکمل کر کے بجٹ دستاویزات کے ساتھ جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔