پیپلزپارٹی حکومتی بینچوں سے الگ ہو سکتی ، خواجہ اظہار الحسن

پیپلزپارٹی حکومتی بینچوں سے الگ ہو سکتی ، خواجہ اظہار الحسن

کراچی(سٹاف رپورٹر)ایم کیو ایم کے مرکزی رہنما خواجہ اظہار الحسن نے سی پی اے ایشیا ریجنل کانفرنس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلزپارٹی حکومتی بینچز سے الگ ہوسکتی ہے، 28 ویں ترمیم جلد آرہی ہے، 18 ویں ترمیم والے 28 ویں ترمیم پر خوش نہیں ہوں گے۔

انہوں نے مزید کہا کہ 28ویں ترمیم بہت سے لوگوں کے لیے تکلیف دہ اور پریشانی کی بات ہے ، یہ ترمیم ہمارے لیے خوشی اور کچھ کے لیے بری خبر ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب پنجابی فلم کے ڈائیلاگ اردو میں ترجمہ نہ کریں، پیپلزپارٹی کو تھوڑا چھوڑ دیا تو وہ ہی مرتضیٰ وہاب کو ہٹا دیں گے ، مرتضیٰ وہاب تلوار کی دھار پر چل رہے ہیں۔ خواجہ اظہار سے سوال سے کیا گیا کہ 28 ویں ترمیم بجٹ سے پہلے آئے گی؟پیپلزپارٹی کی کیاپوزیشن ہوگی۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ 28ویں ترمیم بھی آئے گی اور 29 ویں ترمیم بھی آئے گی ، گمان ہے کہ پیپلزپارٹی حکومتی بینچز سے الگ ہو جائے گی۔ 

