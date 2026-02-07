صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لعل شہباز عرس آج، اسلام آباد واقعہ کے بعد سکیورٹی ہائی الرٹ

  • پاکستان
لعل شہباز عرس آج، اسلام آباد واقعہ کے بعد سکیورٹی ہائی الرٹ

سہون، کراچی (نمائندہ دنیا، سٹاف رپورٹر)سہون میں حضرت لعل شہباز قلندر کے عرس کی سہ روزہ تقریبات کا آغاز آج ہفتہ 7 فروری سے ہوگا، اسلام آباد دھماکے کے سہون میں سکیورٹی ہائی الرٹ کردی گئی۔

 آئی جی سندھ نے افسروں کو خود پٹرولنگ ونگرانی کی ہدایت کی ہے ، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے فول پروف انتظامات مکمل کرلیے ہیں۔ پولیس  ذرائع کے مطابق ایس ایس پی ٹنڈو محمد خان حسیب  میمن اور ایس ایس پی ٹنڈوالہیار سید سلیم شاہ کو تین روز کے لیے درگاہ قلندرؒ پر تعینات کر دیا گیا تاکہ سیکورٹی اقدامات کی براہ راست نگرانی کی جا سکے ۔ مزار اور اطراف میں ایک ہزار سے زائد پولیس اہلکار اور 100 رینجرز جوان تعینات ہیں۔ دوسری جانب گورنر کامران خان ٹیسوری آج مزار پر چادر چڑھا کر عرس کی سہ روزہ تقریبات کا باقاعدہ افتتاح کرینگے ۔ میلا کمیٹی کے مطابق رواں سال سرد موسم کے باعث زائرین کی تعداد 30 لاکھ تک پہنچنے کا امکان ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چینی سائنسدانوں کا نئی نسل کیلئے ہتھیار بنانیوالا جنریٹر دریافت

نیدرلینڈز:دروازوں اور کھڑکیوں پر پردے کیوں نہیں ہوتے

شریانوں میں جمی چکنائی کو کیسے دور کیا جا سکاتا ہے

غذائی مقدار میں کمی لائے بغیر موٹاپے سے نجات کاطریقہ

کمر درد سے نجات کیلئے نیند کی درست پوزیشن کیا ہے

سنگاپور:جنگلی کبوتروں کو خوراک ڈالنے پر خاتون کو جرمانہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak