صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قمر باجوہ گھر میں گر کر زخمی ، ہسپتال منتقل

  • پاکستان
قمر باجوہ گھر میں گر کر زخمی ، ہسپتال منتقل

سابق آرمی چیف واش روم میں چکر آنے کے باعث گر ے سر ،جسم کے مختلف حصوں پر چوٹیں ،آئی سی یو میں زیر علاج

راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر) سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اپنے گھر میں گر کر زخمی ہو گئے ، ان کے سر اور جسم کے مختلف حصوں پر چوٹیں آئیں جس پر ان کو فوری ہسپتال منتقل  کر دیا گیا ۔ خاندانی ذرائع کے مطابق قمر جاوید باجوہ منگل کی صبح ساڑھے چار بجے اپنے گھر کے واش روم میں تھے کہ اچانک چکر آنے کے باعث فرش پر گر گئے ، ان کو آئی سی یو میں زیر علاج ر کھا گیا ہے ، ڈاکٹروں کی جانب سے ان کی حالت کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج تیزی سے عالمی معیار کی جانب گامزن

ڈالر کی قدر کم، تولہ سونا 2300 روپے مزید مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 38 ہزار سے زائد لاٹس کی ٹریڈنگ

الغازی ٹریکٹرز اور گرین ایگری مال میں زرعی تعاون کا معاہدہ

حکومت امریکہ سے خصوصی تجارتی رعایتیں حاصل کرے ، اپٹما

اسٹاک ایکسچینج:مندی کے بادل چھٹ گئے، 75 ارب منافع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak