راولپنڈی (خبر نگار، مانیٹرنگ ڈیسک) انسداد دہشتگردی راولپنڈی کی خصوصی عدالت نے 26 نومبر کے احتجاج پر تھانہ صادق آباد کے مقدمہ میں نامزد عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خانم کے وکیل نے مقدمہ کے مدعی سمیت 2 مزید گواہوں پر جرح مکمل کر لی۔

عدالت نے استغاثہ کے آخری 2 گو ہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت آج تک ملتوی کردی ،کیس کی سماعت انسداد دہشتگردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی، وکلائے صفائی نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر این سی سی آئی اے سلمان ریاض اور مدعی مقدمہ سب انسپکٹر ندیم مرتضی پر جرح مکمل کرلی، گواہ سلمان ریاض نے اپنا بیان بھی قلمبند کروایا تھا، دوران سماعت سلمان ریاض نے 33 صفحات پر مشتمل فرانزک اینالسز پر مبنی رپورٹ بھی عدالت میں جمع کروائی۔ مقدمے میں اب تک 16 گواہوں کے بیانات پر وکلائے صفائی جرح مکمل کر چکے ہیں، آخری دو گواہوں پر آج جرح ہوگی ، بعد ازاں علیمہ خانم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمرا ن خان سے ملاقات کے بعد سلمان صفدر نے ہمیں بس اتنا بتایا تھا کہ انکی ملاقات ہوئی ہے ، کل ہم سب سپریم کورٹ جائیں گے ،ہمارا مطالبہ ہے عمران خان کے ساتھ انصاف کیا جائے ۔

