گرفتارکارکنوں سے پیسے لئے گئے

  • پاکستان
کراچی (سٹاف رپورٹر) تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت اور سندھ پولیس پر کارکنان اور رہنماؤں پرتشدد اور غیر قانونی گرفتاریوں کا الزام عائد کیا۔

 پریس کانفرنس میں پی ٹی آئی کراچی کے صدر راجہ اظہر، سینئر نائب صدر فہیم خان، پارلیمانی لیڈر شبیر قریشی، وکلا شجاعت علی خان، خان زمان اور دیگر رہنما موجود تھے ۔ حلیم عادل شیخ نے بتایا کہ کراچی میں پی ٹی آئی کے متعدد رہنماؤں اور کارکنان کو ایم پی او کے تحت اغوا کیا گیا، 431شہریوں کو پہلے گرفتار کیا گیا اور پھر پیسے لے کر چھوڑا گیا، اور یہ عمل شہریوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے ۔

