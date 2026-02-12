حکومت امن وامان لاسکتی ، نہ معاشی استحکام
اسلام آباد، پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک)سربراہ جمعیت علمائے اسلام (ف) مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کنٹینر میں مجھے تیل نظر نہیں آ رہا۔انہوں نے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کے اس بیان پر ردعمل دیا۔
ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے ، نئے احتجاج کیلئے کنٹینر تیار ہے اور اس کا رُخ کسی بھی وقت کسی بھی شہر کی طرف موڑ دیا جائے گا۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان ورکنگ ریلیشن قائم ہونا چاہیے ، سیاست پارٹیاں کرتی ہیں جبکہ حکومت عوام کے مسائل حل کرتی ہے ، کوئی صوبہ وفاق کی مدد کے بغیر عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات 3 ماہ قبل ہونی چاہیے تھی، موجودہ حکومت امن و امان لا سکتی ہے اور نہ ہی معاشی استحکام، پارلیمنٹ پر عوام کو اعتماد نہیں رہا، ہماری حکومت بھیک مانگ کر گزارا کرتی ہے ۔