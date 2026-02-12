صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت امن وامان لاسکتی ، نہ معاشی استحکام

  • پاکستان
حکومت امن وامان لاسکتی ، نہ معاشی استحکام

اسلام آباد، پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک)سربراہ جمعیت علمائے اسلام (ف) مولانا فضل الرحمن کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے کنٹینر میں مجھے تیل نظر نہیں آ رہا۔انہوں نے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کے اس بیان پر ردعمل دیا۔

ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش پائی جاتی ہے ، نئے احتجاج کیلئے کنٹینر تیار ہے اور اس کا رُخ کسی بھی وقت کسی بھی شہر کی طرف موڑ دیا جائے گا۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان ورکنگ ریلیشن قائم ہونا چاہیے ، سیاست پارٹیاں کرتی ہیں جبکہ حکومت عوام کے مسائل حل کرتی ہے ، کوئی صوبہ وفاق کی مدد کے بغیر عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتا۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات 3 ماہ قبل ہونی چاہیے تھی، موجودہ حکومت امن و امان لا سکتی ہے اور نہ ہی معاشی استحکام، پارلیمنٹ پر عوام کو اعتماد نہیں رہا، ہماری حکومت بھیک مانگ کر گزارا کرتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فلم کیلئے وزن بڑھانے پر خوفناک بیماری کا سامنا کیا:فاظمہ ثنا

ماہرہ خان کا فلموں سے وقفہ لینے کا اعلان، وجہ بتا دی

ہانیہ عامر کا عاصم اظہر پر شرارتی تبصرہ سوشل میڈیا پر وائرل

کاسٹنگ کاؤچ رضامندی سے ہوتی ہے :شمین خان

پریتی زنٹا کی 8 سال کے بعد فلم انڈسٹری میں واپسی

بالی ووڈ اداکار شریاس تلپاڈے کے خلاف فراڈ کا مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak