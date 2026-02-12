39افرادانتہائی مطلوب دہشتگرد قرار،سروں کی قیمت مقرر
کالعدم بی ایل اے کے بشیر زیب اور رحمن گل کیلئے 25، 25 کروڑکاانعام اخبارات میں شائع اشتہار میں حیربیار مری اور براہمداغ بگٹی کے نام شامل
کوئٹہ (مانیٹرنگ ڈیسک)حکومت بلوچستان نے 39 افراد کے نام اور تصاویر اخبارات میں شائع کرتے ہوئے انہیں انتہائی مطلوب دہشت گرد قرار دیدیا اور ان کے سروں کی قیمت 5لاکھ سے 25کروڑ روپے تک مقرر کی ہے ،مجموعی رقم ایک ارب 38کروڑ روپے بنتی ہے ، مطلوب دہشت گردوں میں بی ایل اے کے سربراہ بشیر زیب اور مجید بریگیڈ کے کمانڈر رحمن گل کے علاوہ حیربیار مری اور براہمداغ بگٹی جیسے نام بھی شامل ہیں،شائع کئے گئے اشتہار میں ان افراد کے نام، عرفیت، پتے اور تصاویر شامل ہیں۔اطلاع دینے والے کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی اور اطلاع دینے کیلئے دو ہیلپ لائن نمبرز 1719 اور 1213 دئیے گئے ہیں۔سب سے زیادہ انعام25،25کروڑ روپے بلوچ لبریشن آرمی (بی ایل اے )کے سربراہ بشیر زیب عرف کامریڈ بشیر اور بی ایل اے کی ذیلی تنظیم مجید بریگیڈ کے کمانڈر رحمن گل عرف استاد مرید کیلئے مقرر کیا گیا ہے ،ندیم عرف قمبر اور میر سفیر احمد عرف جیئند بلوچ کے سروں کی قیمت 15،15کروڑ رکھی گئی ہے ۔حیربیار مری اور براہمداغ بگٹی کے بارے میں معلومات دینے والوں کیلئے انعام کی رقم بہت کم یعنی صرف 10، 10 لاکھ روپے رکھی گئی ہے ۔
براہمداغ بگٹی کے دو قریبی ساتھیوں ریاض گل اور شیر محمد بگٹی کے سروں کی قیمت 25، 25 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے ۔مارچ 2016 میں بھی بلوچستان حکومت نے 99 مطلوب افراد کی فہرست جاری کی تھی جس میں بلوچ لبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نذر کا نام شامل تھا تاہم اس بار ان کا نام اشتہار میں شامل نہیں۔گزشتہ روز کے اشتہار میں درجنوں دیگر افراد کے سروں کی قیمت پانچ لاکھ سے 10 کروڑ روپے تک مقرر کی گئی ہے جبکہ کچھی کے رہائشی محمد فاروق عرف کامریڈ اور سانگان سبی کے رہائشی جعفر خان پر 10، 10 کروڑ روپے انعام رکھا گیا ہے ۔ نوشکی کے مشتاق مینگل عرف کوہی اور رستم عرف گائندی کے سروں کی قیمت پانچ، پانچ کروڑ روپے رکھی گئی ہے ۔ظہیر شاہ عرف مجید کمانڈو، ثنااللہ ولد ریاض گل، ہیتان اور خیر بخش عرف خیرو کے بارے میں مستند اطلاع دینے والوں کے لیے دو، دو کروڑ روپے انعام رکھا گیا ہے ۔سانگان سبی کے شفیع محمد عرف توکل کے سر پر ایک کروڑ روپے اور نائیک محمد، اللہ گل، شہداد اسماعیل عرف کمانڈر منڈوس، فدا شاہ عرف کاشک، زاہد حسین عرف بلوچ، جلال، جلیل عرف شل، وحید بخش عرف ماجو، گل میر عرف شاہ میر اور چندا کوڈے عرف چاندی کے سروں کی قیمت 50، 50 لاکھ روپے رکھی گئی ہے ۔اشتہار کے مطابق پرویز عرف شہزاد اور شاہ میر کیلئے 30، 30 لاکھ جبکہ نثار عرف قاضی کے بارے میں اطلاع دینے پر 25 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا۔