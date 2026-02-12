87 ارب کے منصوبوں میں سیفٹی فنڈ نہ رکھنے کا انکشاف
تھری لیئر سکیورٹی نظرانداز،عملہ،شہریوں کی جان و مال کو خطرات لاحق
لاہور (شیخ زین العابدین)لاہور میں جاری 87 ارب کے ترقیاتی منصوبوں میں سیفٹی کیلئے فنڈ مختص نہ ہونے کا انکشاف ،حکومت نے تھری لیئر سکیورٹی کی ہدایات جاری کیں مگر بیشتر منصوبوں کے پی سی ون میں سیفٹی کیلئے باقاعدہ رقم شامل ہی نہیں کی گئی،عوامی تحفظ کو نظر انداز کیے جانے پر سوالات اٹھنے لگے ۔ شہر میں 87 ارب کے منصوبوں پر بیک وقت کام جاری ہے ،پنجاب حکومت نے ایل ڈی اے ، واسا اور ٹیپا کو واضح ہدایات کی تھیں کہ تمام سائٹس پر لائٹس نصب کی جائیں، حفاظتی شیٹس لگاکر تھری لیئر سکیورٹی کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں اور عملے کا تحفظ ممکن ہو سکے لیکن دستاویزی جائزے میں یہ تضاد سامنے آیا کہ منصوبہ بندی میں سیفٹی کیلئے رقم شامل نہیں کی گئی۔ریلوے سٹیشن ،بھاٹی گیٹ اپ گریڈیشن،نیلا گنبد، ناصر باغ پارکنگ پلازہ اورکچہری کے مقام پر زیر تعمیر انڈر پاس منصوبوں کیلئے سیفٹی فنڈ نہ ہونے سے حفاظتی اقدامات غیر مؤثر دکھائی دے رہے ہیں، شہریوں اور راہگیروں کی جان و مال کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ مین بلیوارڈ جوہر ٹاؤن، خیابانِ فردوسی، سیوریج لائن اور نیلم روڈ منصوبوں میں بھی حفاظتی بجٹ شامل نہیں، یہ تمام منصوبے لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت جاری ہیں۔البتہ واسا کے دو منصوبوں یو ای ٹی واٹر ٹینک اور نسبت روڈ واٹر ٹینک کے پی سی ون میں حفاظتی رقم شامل کی گئی ہے جو نشاندہی کرتی ہے کہ سیفٹی فنڈ رکھنا ممکن تھا جبکہ کنٹریکٹرز کا مؤقف ہے کہ جب پی سی ون میں سیفٹی فنڈ مختص نہیں تو اضافی حفاظتی اقدامات کیسے یقینی بنائے جائیں۔