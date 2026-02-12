سیکرٹری پی پی ایس سی کیخلاف توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں سیکرٹری پنجاب پبلک سروس کمیشن افضال احمد کیخلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی، عدالت نے درخواست پر افضال احمد کو 20 فروری کیلئے نوٹس جاری کر دیئے ۔
لاہورہائیکورٹ کے جسٹس ملک اویس خالد نے پروفیسر ڈاکٹر رؤف کی درخواست پر سماعت کی،درخواست میں مؤقف تھا کہ نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر فرائض انجام دے رہا ہوں، ایسوسی ایٹ پروفیسر کی پوسٹ کیلئے عدالت نے درخواست پر فیصلے کا حکم دیا تھا،سیکرٹری پبلک سروس کمیشن افضال احمد نے عدالتی حکم کی تعمیل نہیں کی ۔