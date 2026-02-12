خواتین کو قیادت کی راہ میں رکاوٹوں کا سامنا:پلڈاٹ
قومی اسمبلی میں خواتین 22فیصد، قائمہ کمیٹیوں کی سربراہ 10فیصد سے بھی کم 18فیصد ججز و عدالتی افسر خواتین ،اعلیٰ عدالتوں میں صرف 5.5فیصد ججز ہیں
لاہور (سپیشل رپورٹر)پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈویلپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی (پلڈاٹ) نے 12 فروری کو خواتین کے قومی دن کے حوالے سے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو آئینی ضمانتوں، مثبت کارروائی کے قانون اور کام کی جگہوں کے تحفظ کے اقدامات کے باوجود عوامی خدمات کے شعبوں میں قیادت کی راہ میں گہری رکاوٹوں کا سامنا ہے ۔خواتین اس وقت قومی اسمبلی کے تقریباً 22 فیصد اراکین پر مشتمل ہیں، لیکن اس کے باوجود 10 فیصد سے بھی کم قائمہ کمیٹیوں کی سربراہ ہیں۔ 31 وفاقی وزراء میں سے صرف ایک خاتون وزیر شامل ہے ۔ فیڈرل سول سروس میں خواتین افرادی قوت کا صرف 5 اعشاریہ 1 فیصد ہیں، ان میں سے 75 فیصد سے زیادہ اسامیاں BS-17 سے نیچے ہیں۔ ملک بھر میں پولیس کی افرادی قوت کا صرف 3 اعشاریہ2 فیصد خواتین ہیں، اگرچہ وہ مجموعی طور پر 18 فیصد ججوں اور عدالتی افسران کی نمائندگی کرتی ہیں، صرف 5.5 فیصد اعلیٰ عدالتوں میں ججز کے طور پر کام کرتی ہیں۔