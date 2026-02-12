صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کو قیادت کی راہ میں رکاوٹوں کا سامنا:پلڈاٹ

  • پاکستان
خواتین کو قیادت کی راہ میں رکاوٹوں کا سامنا:پلڈاٹ

قومی اسمبلی میں خواتین 22فیصد، قائمہ کمیٹیوں کی سربراہ 10فیصد سے بھی کم 18فیصد ججز و عدالتی افسر خواتین ،اعلیٰ عدالتوں میں صرف 5.5فیصد ججز ہیں

لاہور (سپیشل رپورٹر)پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈویلپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی (پلڈاٹ) نے 12 فروری کو خواتین کے قومی دن کے حوالے سے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان میں خواتین کو آئینی ضمانتوں، مثبت کارروائی کے قانون اور کام کی جگہوں کے تحفظ کے اقدامات کے باوجود عوامی خدمات کے شعبوں میں قیادت کی راہ میں گہری رکاوٹوں کا سامنا ہے ۔خواتین اس وقت قومی اسمبلی کے تقریباً 22 فیصد اراکین پر مشتمل ہیں، لیکن اس کے باوجود 10 فیصد سے بھی کم قائمہ کمیٹیوں کی سربراہ ہیں۔ 31 وفاقی وزراء میں سے صرف ایک خاتون وزیر شامل ہے ۔ فیڈرل سول سروس میں خواتین افرادی قوت کا صرف 5 اعشاریہ 1 فیصد ہیں، ان میں سے 75 فیصد سے زیادہ اسامیاں BS-17 سے نیچے ہیں۔ ملک بھر میں پولیس کی افرادی قوت کا صرف 3 اعشاریہ2 فیصد خواتین ہیں، اگرچہ وہ مجموعی طور پر 18 فیصد ججوں اور عدالتی افسران کی نمائندگی کرتی ہیں، صرف 5.5 فیصد اعلیٰ عدالتوں میں ججز کے طور پر کام کرتی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈکپ : جنوبی افریقہ نے دوسرے سپر اوور میں افغانستان کو ہرادیا

عثمان طارق کے ایکشن پر تنقید، ایشون بھارتی کرکٹر پر برہم

دو ، تین مرتبہ مین آف دی میچ بننا ٹارگٹ ہے :فرحان

مچل مارش انجرڈ ،سمتھ کو بیک اپ کے طور پر سری لنکا بلالیا گیا

فیفا ورلڈ کپ ،فاتح ٹیم کو 5کروڑ ڈالر ملیں گے

پاکستان سپورٹس بورڈ کی سالانہ رپورٹ جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak