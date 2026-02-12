صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اور امریکا کا معاشی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق

  • پاکستان
پاکستان اور امریکا کا معاشی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق

امریکی نائب معاون وزیر خارجہ کی وزیر خزانہ سے ملاقات،سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال 18 ماہ میں پاکستانی معیشت میں استحکام آیا اورنگزیب ،سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات

اسلام آباد(کامرس رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) امریکی نائب معاون وزیر خارجہ جان مارک پومرشائم نے وزیرِ خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب سے ملاقات کی ، اس موقع پر امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر بھی موجود تھیں ، ملاقات میں پاکستان اور امریکا کے درمیان معاشی اصلاحات اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ۔ اس موقع پر پاکستان اور امریکا کے درمیان معاشی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے بتایا کہ مالیاتی خسارے میں کمی  اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بہتری آ رہی ہے ، امریکی نائب معاون وزیر خارجہ جان مارک پومرشائم نے بتایا کہ امریکی کاروباری ادارے پاکستان میں اصلاحاتی پیش رفت پر نظر رکھے ہوئے ہیں ، محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان عالمی مالیاتی منڈیوں میں دوبارہ داخل ہونے اور پانڈا بانڈ جاری کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے ، اسلام آباد ایئرپورٹ سے بڑے ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ کا آغاز متوقع ہے ۔ علاوہ ازیں وزیرخزانہ سے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے اعلیٰ سطح کے وفد نے ملاقات کی جس میں آئی ایف سی، ایشیائی ترقیاتی بینک ، برٹش انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اور بالٹورو کیپٹل کے نمائندے شامل تھے ،وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت بیرونی قرض کی ادائیگی بروقت کررہی۔18 ماہ میں پاکستانی معیشت میں استحکام آیا ،زرمبادلہ ذخائربڑھ گئے ۔

