نیچر انکلیو پراجیکٹ میں تاخیر ،لاگت میں 1ارب 29کروڑاضافہ
محکمہ خزانہ اور پی اینڈ ڈی کے اعتراضات پر پراجیکٹ کی منظوری روک دی گئی تحفظات کا جائزہ لیا جائیگا :پی اینڈ ڈی حکام ،پی سی ون درست کرینگے :فاریسٹ حکام
لاہور (محمد حسن رضا سے )پنجاب حکومت کا ماحولیاتی تحقیق، عوامی آگاہی کے نام پر نیچر انکلیو پراجیکٹ مہنگے ترین لگژری کمپلیکس تک پہنچ گیا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں منصوبہ 4 ارب روپے کا منظور ہوا چند ماہ بعد پراجیکٹ 5 ارب 29کروڑ روپے تک پہنچ گیا، لگژری فرنیچر، ڈیزائن آئٹمز، ایئر کولڈ چلر اور عالمی معیار کا جمنازیم بھی بنانے کی تجویز دیدی گئی۔ محکمہ خزانہ اور محکمہ پی اینڈ ڈی کے شدید اعتراضات پر پراجیکٹ کی منظوری روک دی گئی۔ دستاویزی تفصیلات کے مطابق نیچر انکلیو کا مقصد محکمہ فاریسٹ اور وائلڈ لائف کے دفاتر کو ایک چھت تلے لانا، ماحولیاتی تحقیق و پالیسی سازی کو مو ثر بنانا، عوام کو ماحولیات سے متعلق آگاہی دینا اور ایک ماڈل گرین بلڈنگ قائم کرنا تھا تاہم منصوبے کے ڈیزائن اور اخراجات کی تفصیل سامنے آنے کے بعد متعلقہ محکموں نے متعدد بنیادی اعتراضات اٹھا دیے ہیں۔ذرائع کے مطابق محکمہ فاریسٹ اینڈ وائلڈ لائف کی جانب سے ایسی عمارت کی ڈیمانڈ کی جس میں بنیادی سرکاری ضروریات کے بجائے تزئین و آرائش، لگژری فرنیچر اور ڈیزائن آئٹمز کو نمایاں رکھا گیاہو۔
محکمہ خزانہ پنجاب نے نان مارکیٹ ریٹ آئٹمز شامل کرنے اور پیشگی منظوری نہ ہونے پر اعتراض اٹھایا جبکہ محکمہ منصوبہ بندی و ترقی (پی اینڈ ڈی) نے متعدد تجاویز کو غیر ضروری اور مہنگا قرار دیا۔ دستاویزات میں عمارت کے اندر عالمی سطح کا جمنازیم بنانے کی سفارش شامل تھی جس پر پی اینڈ ڈی نے شدید اعتراض کرتے ہوئے اسے فوری ختم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اسی طرح ایئر کولڈ چلر لگانے کی تجویز کو بھی غیر موزوں قرار دیتے ہوئے متبادل پلان طلب کیا گیا ۔ 5 کروڑ روپے کے الیکٹریکل فیڈر اور 2 کروڑ روپے کے گیس کنکشن پر بھی جواز طلب کیا گیا ہے ۔ منصوبے میں شامل 46 سالہ پرانی عمارت کے رائٹ آف کو مکمل نہ کرنے پر بھی اعتراض سامنے آیا، جبکہ ماحولیات کی باقاعدہ منظوری کے بغیر تعمیر کی اجازت مانگنے کو ناممکن قرار دے دیا گیا۔
ذرائع کے مطابق منصوبہ 600 افسران کیلئے ڈیزائن کیا گیا ہے لیکن پارکنگ کی گنجائش صرف 70 گاڑیوں تک محدود رکھی گئی، جس پر پلاننگ کے معیار اور عملی ضرورت پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ پی اینڈ ڈی حکام نے واضح کیا ہے کہ اعتراضات دور کئے بغیر منصوبے کی منظوری نہیں دی جائے گی، لاگت میں اضافے کی مکمل وضاحت طلب کر لی گئی ہے اور منصوبے کی ترجیح اور مالی بوجھ کا ازسرنو جائزہ لینے کی شرط عائد کر دی گئی ہے ۔فی الحال پراجیکٹ منظوری کے مرحلے میں ہے اور حکومت نے واضح کیا ہے کہ تمام اعتراضات دور ہونے کے بعد ہی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ محکمہ پی اینڈ ڈی حکام کا کہنا ہے کہ بعض معاملات پر تحفظات تھے جس وجہ سے دوبارہ جائزہ لیا جائے گا جبکہ محکمہ فاریسٹ حکام کے مطابق نیچر انکلیو پراجیکٹ کا پی سی ون تیار کیا جس کو دوبارہ جائزہ لیکر اور جو کہا گیا اس کو درست کرکے دوبارہ پیش کیا جائے گا۔