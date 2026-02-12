صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چند ہفتوں میں 9لاعلاج بیمار شیروں کوپرسکون موت دیدی گئی

  • پاکستان
لاہور (لیڈی رپورٹر)محکمہ وائلڈ لائف کے مطابق چند ہفتوں کے دوران پنجاب بھر میں 9لاعلاج بیمارشیروں کی کلنگ کی گئی۔ ایڈیشنل چیف وائلڈ لائف رینجرز سنٹرل پنجاب مدثر حسن کا کہنا ہے کہ یہ اقدام جانوروں کی شدید بیماری اور تکلیف کے پیشِ نظر کیا گیا۔

حکام کے مطابق پنجاب کیپٹو وائلڈ لائف مینجمنٹ کمیٹی کی باقاعدہ منظوری کے بعد لاہور چڑیا گھر، سفاری زو  اور بہاولپور چڑیا گھر میں موجود ان شیروں کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پرسکون موت دی گئی۔ متاثرہ شیر مختلف بیماریوں اور معذوری پرشدید اذیت میں مبتلا تھے اور علاج ممکن نہیں رہا تھا جس پر ویٹرنری ماہرین کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا۔

