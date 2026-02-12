سفاری زو :افریقہ سے لائے زرافوں کی قدرتی ماحول میں منتقلی
لاہور(سامیاسعید )لاہور سفاری زو میں ’’جراف سفاری‘‘کے قیام کا عمل تیزی سے جاری ہے جہاں جنوبی افریقہ سے لائے گئے 10 زرافوں کو طویل قرنطینہ کے بعد کھلے اور قدرتی ماحول میں منتقل کرنا شروع کر دیا گیا۔
جبکہ سفاری زو میں پہلی بار شیر کے بچوں کا سب سے بڑا گروپ بھی تیار کر لیا گیا جس میں 3 نر اور 7 مادہ شیر شامل ہیں۔ ان شیر کے بچوں کو انکی ماؤں نے قبول نہیں کیا تھا جس پرانہیں خصوصی نگہداشت میں رکھا گیا۔ ویٹرنری ڈاکٹر آمنہ فیاض کا کہنا ہے کہ بچوں کی ہینڈ فیڈنگ کی جاتی ہے جبکہ پارک انتظامیہ کاکہناہے کہ موسم بہتر ہوتے ہی زرافوں کو روزانہ دھوپ میں نکالا جا رہا ہے تاکہ وہ قدرتی ماحول سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ زرافوں کیلئے کشادہ انکلوژر جبکہ شہریوں کیلئے ریسٹورنٹ تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کھانے پینے کیساتھ ساتھ زرافوں کو قریب سے دیکھ سکیں۔ شہریوں کو زرافوں کیلئے فیڈنگ کی سہولت بھی دی جائیگی، فی فیملی تقریباً دو ہزار فیس مقرر کرنے کی تجویز زیر غور ہے ۔ شہریوں کی بڑی تعداد ان خوبصورت جانوروں کو دیکھنے پارک آرہی ہے ۔شیرکے بچوں کا ننھا گروپ سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے ، جہاں بچے ،بڑے سبھی انکی شرارتیں دیکھ کر خوب محضوظ ہو رہے ہیں۔