صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سفاری زو :افریقہ سے لائے زرافوں کی قدرتی ماحول میں منتقلی

  • پاکستان
سفاری زو :افریقہ سے لائے زرافوں کی قدرتی ماحول میں منتقلی

لاہور(سامیاسعید )لاہور سفاری زو میں ’’جراف سفاری‘‘کے قیام کا عمل تیزی سے جاری ہے جہاں جنوبی افریقہ سے لائے گئے 10 زرافوں کو طویل قرنطینہ کے بعد کھلے اور قدرتی ماحول میں منتقل کرنا شروع کر دیا گیا۔

 جبکہ سفاری زو میں پہلی بار شیر کے بچوں کا سب سے بڑا گروپ بھی تیار کر لیا گیا جس میں 3 نر اور 7 مادہ شیر شامل ہیں۔ ان شیر کے بچوں کو  انکی ماؤں نے قبول نہیں کیا تھا جس پرانہیں خصوصی نگہداشت میں رکھا گیا۔ ویٹرنری ڈاکٹر آمنہ فیاض کا کہنا ہے کہ بچوں کی ہینڈ فیڈنگ کی جاتی ہے جبکہ پارک انتظامیہ کاکہناہے کہ موسم بہتر ہوتے ہی زرافوں کو روزانہ دھوپ میں نکالا جا رہا ہے تاکہ وہ قدرتی ماحول سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ زرافوں کیلئے کشادہ انکلوژر جبکہ شہریوں کیلئے ریسٹورنٹ تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ کھانے پینے کیساتھ ساتھ زرافوں کو قریب سے دیکھ سکیں۔ شہریوں کو زرافوں کیلئے فیڈنگ کی سہولت بھی دی جائیگی، فی فیملی تقریباً دو ہزار فیس مقرر کرنے کی تجویز زیر غور ہے ۔ شہریوں کی بڑی تعداد ان خوبصورت جانوروں کو دیکھنے پارک آرہی ہے ۔شیرکے بچوں کا ننھا گروپ سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے ، جہاں بچے ،بڑے سبھی انکی شرارتیں دیکھ کر خوب محضوظ ہو رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں ، شہری لاکھوں کی نقدی واشیاسے محروم

بچوں کی مدد سے خاوند کو تیل چھڑک کرزندہ جلا دیا

لاہور،ننکانہ میں ایف آئی اے کی کارروائیاں، 5 ملزم گرفتار

مرغوں کی لڑائی پر جواکھیلتے 12 ملز موں کیخلاف مقدمہ

پو لیس کی کارروائیاں ، 17 منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا

کام کے سلسلے میں گھر سے جانے والے شہری کو اغوا کر لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فریاد! کہ ہم مارے گئے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
تحریک انصاف‘ آٹھ فروری کے بعد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پاکستان کی ایک اور فتح
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
حرص کی بھینٹ چڑھتے تہوار
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
’’مفاہمتی یادداشتوں‘‘ کے سلطان
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak