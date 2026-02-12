بسنت پر پابندی کیلئے درخواست پر وفاق سمیت افسروں سے 1 جواب طلب
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے بسنت پر پابندی کے لیے دائر درخواست پروفاقی حکومت ،سی سی پی او لاہور اور سیکرٹری ہوم سے جواب طلب کر لیا۔
لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس ملک اویس خالد نے کیس کی سماعت کی ،دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل نے مؤقف اختیار کیا کہ عدالتی احکامات کی وجہ سے جانی نقصانات کم ہوئے ،عدالتی احکامات کی وجہ سے تمام ادارے ایک پیج پر آئے ،ہمارا مقصد تھا کہ خونیں بسنت کا انعقاد نہ ہو، عدالتی احکامات اور انتظامات کے باوجود 6 افراد جان کی بازی ہار گئے ، وکیل نے نکتہ اٹھایاکہ متعدد مختلف حادثات کے دوران زخمی ہوئے ، چرخی بھی استعمال ہوتی رہی اور کیمیکل ڈور بھی استعمال ہوئی، وکیل درخواستگزار نے نشاندہی کی کہ ایاز صادق، حمزہ شہباز کی بھی چرخی کے استعمال کی ویڈیوز منظر عام پر آئیں،وفاقی حکومت کو بھی جواب داخل کرانے کی ہدایت کی جائے ۔