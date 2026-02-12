رمضان پیکیج کی تیاریاں،1216 مریم کا دسترخوان قائم کیے جائینگے
لاہور (عمران اکبر )رمضان نگہبان مریم کے مہمان پیکیج کی تیاریاں شروع،ماہ صیام میں مستحق افراد کو افطاری بھی کرائی جائیگی ۔دستاویزات کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کی 152 تحصیلوں میں 1216 مریم کا دسترخوان قائم کیے جائینگے ۔
صوبے میں 3لاکھ چار ہزار افراد کو روزانہ افطاری کرانے کی حکمت عملی تیار ،لاہور سمیت 40اضلاع میں ڈی سیز کی سربراہی میں 9 رکنی کمیٹی قائم ،فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر ڈیپارٹمنٹ نے کمیٹیاں فعال کردیں ۔ڈی سی لاہورنے 9رکنی کمیٹی کے چیئرمین مقرر کر دیئے ۔15 فروری سے تمام رمضان،ماڈل اور سہولت بازار فعال کرنے کے احکامات جاری ،رمضان بازاروں کی ٹائمنگ صبح 9 سے شام 5 بجے ہوگی۔ماڈل ،سہولت اور رمضان بازاروں میں10 کلوکا آٹا تھیلا 850 روپے کاملے گا،ہرفلور مل اپنے ضلع میں 3 سیل پوائنٹ بنائیگی جہاں سبسڈائز آٹا میسر ہوگا۔ ماڈل وسہولت بازاروں میں چکن 15 روپے کلو اور انڈے 10 روپے درجن سستے ہونگے ۔نگہبان دسترخوان مہمان افطاری میں پورا رمضان کھانا فراہم کیا جائیگا،چیکنگ فوڈ اتھارٹی کے ذمے ہو گی ۔لاہور کے 105 بڑے سٹوروں پر اشیا ہول سیل ریٹ پر ملیں گی۔