پنجاب اسمبلی کااجلاس بلانے کیلئے باضابطہ ریکوزیشن اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع
لاہور(سیاسی نمائندہ)اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے باضابطہ ریکوزیشن اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کرا دی ہے ۔
ریکوزیشن کے متن کے مطابق اجلاس مختلف اہم اور عوامی نوعیت کے معاملات پر بحث کے لیے طلب کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔ریکوزیشن میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تشویش پائی جاتی ہے ، اس لیے ان کے ذاتی معالج کو ان سے ملاقات کی فوری اجازت دی جائے ۔ اسی طرح بانی پی ٹی آئی سے ان کے اہلِ خانہ کی ملاقات کے معاملے پر بھی ایوان میں تفصیلی بحث کے لیے اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔