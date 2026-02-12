صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب اسمبلی کااجلاس بلانے کیلئے باضابطہ ریکوزیشن اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع

پنجاب اسمبلی کااجلاس بلانے کیلئے باضابطہ ریکوزیشن اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع

لاہور(سیاسی نمائندہ)اپوزیشن نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے باضابطہ ریکوزیشن اسمبلی سیکرٹریٹ میں جمع کرا دی ہے ۔

 ریکوزیشن کے متن کے مطابق اجلاس مختلف اہم اور عوامی نوعیت کے معاملات پر بحث کے لیے طلب کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔ریکوزیشن میں کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق تشویش پائی جاتی ہے ، اس لیے ان کے ذاتی معالج کو ان سے ملاقات کی فوری اجازت دی  جائے ۔ اسی طرح بانی پی ٹی آئی سے ان کے اہلِ خانہ کی ملاقات کے معاملے پر بھی ایوان میں تفصیلی بحث کے لیے اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا گیا ہے ۔

