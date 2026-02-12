پی آئی ایف ڈی اجلاس کالعدم ، وائس چانسلر ریٹائرڈ ہیں :قائمہ کمیٹی
وائس چانسلر عہدہ کو موروثی حق سمجھ کر بہن کو سونپنے کامنصوبہ بنارہی :بشریٰ انجم قوانین کی بالادستی اورادارہ جاتی خودمختاری کی خلاف ورزیوں پر کارروائی کا اعلان
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)سینیٹ قائمہ کمیٹی برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت نے تعلیمی اداروں میں قوانین کی بالادستی اور ادارہ جاتی خودمختاری کی خلاف ورزیوں کے خلاف سخت مؤقف اپناتے ہوئے فیصلہ کن کارروائی کا اعلان کیا ہے ۔سینیٹر بشریٰ انجم بٹ کی زیر صدارت اجلاس نے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن میں ہونے والے اجلاس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اسے بد نیتی پر مبنی اور اصولوں کے منافی قرار دیا۔ انہوں نے استفسار کیا کہ ایک وائس چانسلر جو خود زیر تفتیش ہیں اور قوانین سے بالاتر ہو کر کام کرنے کے الزامات کا سامنا کر رہی ہیں اور 25 سال سے زائد عرصے سے اس عہدے پر فائز ہیں، کیسے آج بھی اپنے منصب پر برقرار رہ سکتی ہیں؟۔
سینیٹر نے کہا کہ وائس چانسلر اس عہدے کو موروثی حق سمجھ کر اپنی بہن کو یہ منصب سونپنے کے منصوبے بنا رہی ہیں، انہوں نے واضح کیا کہ کمیٹی انہیں ریٹائرڈ قرار دیتی ہے اور پی آئی ایف ڈی کا اجلاس بد نیتی پر مبنی تھا،انکوائری کلیئر ہونے تک انہیں کوئی عہدہ نہیں دیا جانا چاہئے تھا۔ کمیٹی نے وائس چانسلر کی گزشتہ اجلاسوں میں غیر حاضری پر بھی سخت برہمی کا اظہار کیا اور اس حوالے سے ان سے جواب طلب کرتے ہوئے معاملہ پریولج کمیٹی کو بھجوا دیا۔ چیئرپرسن نے کہا کہ وہ وائس چانسلر جو قوانین سے بالاتر ہو کر کام کر رہی ہیں، نظام سے بڑی نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جب وائس چانسلر کی ریٹائرمنٹ میں صرف چھ ماہ باقی ہیں تو کن اختیارات کے تحت ہاسٹل کھولا گیا ہے ؟۔ چیئرپرسن نے اس معاملے کی جانچ پڑتال کیلئے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔