لاہور بار کے الیکشن کیلئے انڈیپنڈنٹ گروپ کاپاور شو
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ بار کے الیکشن کیلئے انڈیپنڈنٹ گروپ نے شاندار پاور شو کا انعقاد کرکے وکلا سیاست میں اپنی مضبوط پوزیشن کا اظہار کر دیا۔
مقامی ہوٹل میں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی جانب سے پاکستان بار کونسل کے نو منتخب ممبران کے اعزاز میں دئیے گئے ظہرانے میں ہزاروں وکلا نے شرکت کی۔ سٹیج پر سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور سابق وفاقی وزیر فواد چو دھری کی موجودگی نے تقریب کو خاص اہمیت دی۔ انڈیپنڈنٹ گروپ کے سربراہ احسن بھون، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی، ممبران پاکستان بار کونسل طاہر نصراللہ وڑائچ، عامر سعید راں، سینئر قانون دان ڈاکٹر خالد رانجھا ، فیصل چو دھری و دیگر نمایاں شخصیات بھی شریک ہوئیں۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سربراہ انڈیپنڈنٹ گروپ احسن بھون نے اعلان کیا کہ لاہور ہائیکورٹ بار کے صدر کیلئے ان کے امیدوار راجہ عامر ہوں گے ،ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آگ اور پانی کو اکٹھا کر دیا ہے ، اگر کسی نے ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی تو بار آفس میں کسی کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، انہوں نے واضح کیا کہ 28 فروری کو ہونے والے لاہور ہائیکورٹ بار کے انتخابات شفاف ہونے چاہئیں ۔ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی نے کہا کہ وہ احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ کے مشکور ہیں جنہوں نے انہیں اس منصب تک پہنچایا۔