عافیہ صدیقی کیس،آئینی عدالت نے ہائیکورٹ کو کارروائی سے روکدیا
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )وفاقی آئینی عدالت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں اسلام آباد ہائیکورٹ کو وزیراعظم اور وفاقی وزرا کے خلاف توہینِ عدالت کی کارروائی سے روک دیا۔
چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کی اپیلوں پر سماعت کی، وفاق کی جانب سے 16 مئی 2025 کا حکم چیلنج کرتے ہوئے درخواست میں ترمیم کی اجازت کالعدم قرار دینے کی استدعا کرتے ہوئے موقف اختیار کیاگیا کہ درخواست میں ترمیم عدالتی اختیارات سے تجاوز اور طے شدہ مقدمات کی حمیت کے منافی ہے ،طویل عرصے بعد نمٹائے گئے معاملے کو دوبارہ کھولنا قانونی اصولوں کے خلاف ہے ، معاملہ خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی قانون سے جڑا ہے ۔