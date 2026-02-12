صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اختیارات کی نچلی سطح منتقلی کیلئے جدوجہد جاری رہیگی :حافظ نعیم

  • پاکستان
صرف مطالبات کی سیاست نہیں کرتے ، عوامی سہولتوں پر یقین رکھتے :امیر جماعت سندھ اسمبلی کا دھرنا عوام کے حق، تعلیم، صحت ،بنیادی سہولتوں کیلئے :میڈیاگفتگو

کراچی(سٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن نے کہاکہ راشد منہاس ایجوکیشنل کمپلیکس کو بہترین طریقے سے بنانا انتہائی خوش آئند اور 1ہزار گھرانوں میں پانی کی فراہمی کیلئے قائم پمپنگ سٹیشن ناظم آباد کے مکینوں کیلئے تحفہ ہے ، جماعت اسلامی صرف مطالبات کی سیاست نہیں کرتی بلکہ عملی طور پر عوام کو سہولتیں فراہم کرنے پر یقین رکھتی ہے ۔ ہم اپنے حصے کا کام کرنے کیساتھ ساتھ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور عوامی حقوق کی جدوجہد بھی جاری رکھیں گے ۔

ان خیالات کااظہار انہوں نے امیر ضلع وسطی سید وجیہہ حسن اور ٹاؤن چیئرمین ناظم آباد سید محمد مظفر کے ہمراہ ناظم آباد ٹائون کے تحت ناظم آباد نمبر 1 میں راشد منہاس ایجوکیشنل کمپلیکس او ر 1ہزار گھروں کو پانی کی فراہمی کیلئے قائم پمپنگ سٹیشن کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیاسے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔حافظ نعیم الرحمن نے ایجوکیشنل کمپلیکس کاتفصیلی دورہ کیا اور اساتذہ، طلبہ و طالبات سے ملاقات بھی کی۔ انہوں نے کہاکہ14 فروری کو سندھ اسمبلی کا دھرنا عوام کے حق، تعلیم، صحت اور بنیادی سہولتوں کیلئے ہے ۔ سندھ حکومت کی جانب سے ٹاؤنز کو انتہائی محدود وسائل دئیے جاتے ہیں ۔جماعت اسلامی کے منتخب نمائندے سڑکوں، پارکس، سکولوں اور بنیادی صحت کے مراکز کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

