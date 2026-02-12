پختونخواپولیس پر حملے ،3دہشتگرد ہلاک،ایس ایچ او سمیت 5شہید
بنوں، ڈی آئی خان میں تھانہ ، چوکی ،پولیس پارٹی نشانہ، ڈی ایس پی سمیت 5زخمی
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبرپختونخوا کے اضلاع بنوں اور ڈی آئی خان میں پولیس پر حملوں اور فائرنگ کے تبادلے میں 3دہشتگرد ہلاک اور ایس ایچ او سمیت 5 اہلکار شہید ہوگئے ۔ بنوں میں دہشتگردوں نے رات گئے پولیس سٹیشن احمدزالی اور پولیس چوکی فتح خیل پرحملے کیے ، پولیس اہلکاروں نے دلجمعی کے ساتھ دہشتگردوں کا مقابلہ کیا ۔اس دوران 3 دہشتگرد ہلاک اور 9 دہشتگرد زخمی ہوگئے ۔گولیوں کا نشانہ بن کر 2 پولیس اہلکار معمولی زخمی ہوئے جنہیں طبی امداد کیلئے بنوں کے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔دریں اثنا ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ پنیالہ کی حدود وانڈہ بڈھ میں دہشتگردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایس ایچ او فہیم ممتاز خان مروت ،کانسٹیبل عرفان خان، غلام سبحانی اور وجاہت سمیت 5 اہلکار شہید ہو گئے ۔
پولیس ذرائع کا کہنا تھا کہ اہلکار معمول کے گشت پر تھے کہ دہشتگردوں نے اچانک حملہ کر دیا، فائرنگ کے تبادلے میں ڈی ایس پی پہاڑ پور سرکل عدنان ،ان کے ڈرائیور طارق خان اور دو گن مین بھی زخمی ہوئے ،جنہیں طبی امداد کیلئے ہسپتال منتقل کردیا گیا۔پولیس کے مطابق حملہ کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کے ٹیپو گل مروت گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگردوں نے کیا، واقعہ کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی جنہوں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے دہشتگردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا خیبرپختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں نے فرض کی راہ میں شہادت کا بلند رتبہ پایا، پولیس اہلکاروں کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی۔گورنر خیبرپختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا اہلکاروں کی شہادت سے دل رنجیدہ ہے ۔وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے نوٹس لیتے ہوئے کہا شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں، صوبائی حکومت متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کرے گی۔خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر ہے ، دہشت گردی کے بزدلانہ واقعات سے پولیس کے حوصلے پست نہیں کیے جا سکتے تاہم دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے جامع اور نتیجہ خیز حکمت عملی ناگزیر ہے ۔دہشت گردی پورے ملک کے لیے مشترکہ چیلنج ہے ، صوبے میں امن دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں گی۔