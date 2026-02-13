صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طالبان رجیم کی انتہا پسندی ،جبر، افغانستان بحران کے دہانے پر

  • پاکستان
طالبان رجیم کی انتہا پسندی ،جبر، افغانستان بحران کے دہانے پر

حکومت مذہب کی آڑ میں عوامی اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہی ،امریکی جریدہ

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) عالمی سطح پر افغان طالبان رجیم کی شدت پسندی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور معاشی و سلامتی بحران کے حوالے سے تشویش بڑھ رہی ہے ۔طالبان رجیم نہ تو بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت ہے اور نہ ہی اسے عوامی اعتماد حاصل ہے ، امریکی جرید ے یوریشیا ریویو نے حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ طالبان حکومت دراصل ایک مسلح آمریت ہے جو مذہب کی آڑ میں عوامی اعتماد حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے اور افغانستان کو سنگین بحرانوں میں دھکیل رہی ہے ۔رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان کی جانب سے مخالفین، سابق سکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کا قتلِ عام جاری ہے ، جبکہ طالبان قیادت میں داخلی اختلافات اور فتنہ الخوارج سمیت 20 سے زائد دہشت گرد گروپ فعال ہیں۔

