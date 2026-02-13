صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مودی کی عوام دشمن پالیسیاں، بدانتظامی،پورا بھارت سراپا احتجاج

ٹریڈ یونینز کی کال پر ہڑتال ،ریلیاں ، 600اضلاع کے 30کروڑ افراد کی شرکت متوقع

 اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) مودی کی عوام دشمن پالیسیاں ،بدانتظامی کے باعث پورا بھارت احتجاج پر مجبور ہوگیا،بی جے پی کی نااہل سرکار کی پالیسیوں کے باعث بھارت کے ہرطبقے کے لوگ متاثر ہونے لگے ، عام بھارتی شہری کی زندگی اجیرن ہو گئی ،نااہل مودی کی ناقص پالیسیوں کیخلاف بھارتی مرکزی ٹریڈ یونینز کی کال پر ملک گیر احتجاج اور ہڑتال جاری ، مختلف شہروں میں مزدور تنظیموں اور کارکنان نے ریلیاں نکالیں اور حکومتی اقدامات کے خلاف نعرے بازی کی۔ہڑتال میں 600 اضلاع کے 30 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے ۔

