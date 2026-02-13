عمران کی آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ
پشاور (این این آئی)ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شوکت یوسف زئی نے عمران خان کی صحت بارے خبروں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بانی کو جیل میں بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے۔
ان کو علاج معالجے کی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے ایک آنکھ ضائع ہونے کا خدشہ ہے ،سپریم کورٹ فوری ایکشن لے ، حکومت سیاسی انتقام میں یہ بھول گئی کہ قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ویڈیو پیغام میں شوکت یوسف زئی نے کہا کہ وفاقی وزرا جھوٹ بولتے رہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل مینول سے زائد سہولیات دی جا رہی ہیں، سلمان صفدر کی رپورٹ نے سب کا جھوٹ آشکار کر دیا ہے ۔