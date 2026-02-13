جمہوری وطن پارٹی کے بلامقابلہ صدر
کوئٹہ (آن لائن) جمہوری وطن پارٹی کے انتخابات مکمل ،تمام امیدوار بلا مقابلہ منتخب قرار پائے، نوابزادہ شاہ زین بگٹی جے ڈبلیو پی کے صدر۔۔۔
ملک غلام رسول نائب صدر،نور اللہ وطن دوست نائب صدر،سید نیاز محمد نائب صدر،شفقت اللہ خان نائب صدر،ریاض محی الدین نائب صدر،محمد ابراہیم سیکرٹری جنرل، غلام رسول ڈپٹی سیکرٹری جنرل، محمد جواد سیکرٹری اطلاعات،آصف مسیح سیکرٹری فنانس ،امان اللہ خان سیکرٹری فیمیل اینڈ سٹوڈنٹس افیئرز، ثنا اللہ سیکرٹری لیبر سمیت تمام عہدیداران بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔