فوج کیخلاف اٹھنے والی انگلی توڑ دینا ہوگی
راولپنڈی (اے پی پی)وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے کہا ہے کہ افواج پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ہر انگلی توڑ دینا ہوگی، ہماری فوج پورے پاکستان کی محافظ ہے۔
محمود خان اچکزئی نے فوج کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی۔ بطور سیاستدان وہ ان کی عزت کرتے تھے لیکن فوج کا مذاق بنانا کسی صورت قابل قبول نہیں۔ راولپنڈی کی مقامی انجمن تاجران کی تقریبِ حلف برداری سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا ہماری افواج نے ہمیشہ ملک کے دفاع میں قربانیاں دی ہیں اور پوری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے ۔حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں 10 مئی کی جنگ جیتنے کے بعد ملک کو سب سے زیادہ عزت ملی۔