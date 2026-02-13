صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنکھا تبدیلی پروگرام کا مقصد بجلی بچت

اسلام آبا د(این این آئی)وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ حکومتی پالیسیوں کا محور غریب طبقات کی بہتری ہے۔۔۔

 بجلی کی قیمت میں کمی کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں، سیلاب کی تباہ کاریوں سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان ہوا، پنکھا تبدیلی پروگرام کا مقصد بجلی کی بچت اور عام آدمی کے بجلی بلوں میں کمی لانا ہے ، وزیراعظم کی پالیسیوں کا مرکز عام شہری خصوصاً کم آمدنی والے گھرانے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزیراعظم پنکھا تبدیلی پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم کا پنکھا تبدیلی پروگرام 90 دن سے کم مدت میں مکمل کرکے لانچ کیا گیا، اس منصوبہ سے اپنی مدت استعمال کے دوران فی پنکھا تقریباً 12 ہزار روپے تک بجلی کی لاگت کم کرسکتا ہے جبکہ کاربن کے اخراج میں بھی کمی لاتا ہے ۔ڈاکٹر مصدق ملک نے کہا کہ وزیراعظم کی پالیسی کا مرکز عام شہری خصوصاً کم آمدنی والے گھرانے ہیں۔

