پشاورہائیکورٹ:ایم این اے ڈاکٹر امجدعلی کے خلاف مقدمہ ختم کرنے کاحکم
سوات(این این آئی)پشاور ہائی کورٹ مینگورہ بینچ کے جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال اور جسٹس قاضی جواد احسان اللہ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے تحریک انصاف کے ایم این اے ڈاکٹر امجد علی کے خلاف درج ایف آئی آر کو ختم کرنے کا حکم دے دیا۔
یہ ایف آئی آر انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کی ہدایت پر درخواست گزار ساجد علی کی استدعا پر تھانہ کوکارئی میں 22 جنوری 2026 کو درج کی گئی تھی،ایم این اے ڈاکٹر امجد علی نے ایڈیشنل سیشن جج سوات کی عدالت سے عبوری ضمانت حاصل کی ہوئی تھی۔