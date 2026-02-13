صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای سی ایل سے متعلق درخواستوں کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے :ہائیکورٹ

  • پاکستان
ای سی ایل سے متعلق درخواستوں کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے :ہائیکورٹ

کابینہ کی منظوری کے بعد عثمان ڈار کا نام ای سی ایل میں شامل کیا:سرکاری وکیل جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے حتمی دلائل کیلئے فریقین کے وکلا کو آج طلب کر لیا

لاہور(این این آئی)لاہور ہائیکورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالنے کی درخواست پر وکلا کو آج (جمعہ کو)حتمی دلائل پیش کرنے کیلئے طلب کر لیا۔جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے ریمارکس میں کہا کہ ای سی ایل سے متعلق درخواستوں کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ متعلقہ فریقین کو قانونی پر یقینی فراہم ہو سکے۔

جسٹس ساجد محمود نے درخواست کی سماعت کی ، وزارت داخلہ کی جانب سے تازہ جواب عدالت پیش کیا گیا۔ سرکاری وکیل نے موقف اختیار کیا کہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے عثمان ڈار کا نام ای سی ایل میں شامل کیا،فیصلے کے خلاف دائر نظرثانی درخواست وفاقی حکومت کے پاس زیر سماعت ہے ۔عدالت نے سماعت 13 فروری تک ملتوی کرتے ہوئے فریقین کو حتمی دلائل پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔

