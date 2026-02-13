پرویز الٰہی اور دیگر کیخلاف کرپشن ریفرنس پر سماعت 5 مارچ تک ملتوی
لاہور(اے پی پی)احتساب عدالت لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی سمیت دیگر کے خلاف گجرات ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن وکک بیکس کے ریفرنس پر سماعت وکلا ہڑتال کے باعث 5مارچ تک ملتوی کر دی۔
احتساب عدالت کے جج رانا عارف نے ریفرنس کی سماعت کی،سابق پرنسپل سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی سمیت دیگر عدالت پیش ہوئے جبکہ سابق وزیر اعلیٰ کی جگہ حاضری کیلئے ان کے نمائندے پیش ہوئے ۔، عدالت نے مختیار احمد رانجھا کو پلیڈر مقرر اور بیماری کے باعث پرویز الٰہی کو حاضری سے مستقل استثنیٰ دے رکھا ہے ۔یہ ریفرنس نیب نے دائر کیا تھا اور احتساب عدالت نے ملزموں پر فرد جرم عائد کر رکھی ہے۔