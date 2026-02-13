صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرویز الٰہی اور دیگر کیخلاف کرپشن ریفرنس پر سماعت 5 مارچ تک ملتوی

  • پاکستان
پرویز الٰہی اور دیگر کیخلاف کرپشن ریفرنس پر سماعت 5 مارچ تک ملتوی

لاہور(اے پی پی)احتساب عدالت لاہور نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی سمیت دیگر کے خلاف گجرات ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن وکک بیکس کے ریفرنس پر سماعت وکلا ہڑتال کے باعث 5مارچ تک ملتوی کر دی۔

احتساب عدالت کے جج رانا عارف نے ریفرنس کی سماعت کی،سابق پرنسپل سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی سمیت دیگر عدالت پیش ہوئے جبکہ سابق وزیر اعلیٰ کی جگہ حاضری کیلئے ان کے نمائندے پیش ہوئے ۔، عدالت نے مختیار احمد رانجھا کو پلیڈر مقرر اور بیماری کے باعث پرویز الٰہی کو حاضری سے مستقل استثنیٰ دے رکھا ہے ۔یہ ریفرنس نیب نے دائر کیا تھا اور احتساب عدالت نے ملزموں پر فرد جرم عائد کر رکھی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ
Dunya Bethak