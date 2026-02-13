عمران کی صحت بارے کسی حکومتی رپورٹ پر اعتبار نہیں:شفیع جان
سابق سپرنٹنڈنٹ جیل عبدالغفور انجم کو گرفتار کیا جائے :مشیر اطلاعات پختونخوا رپورٹ کی تحقیقات ہونی چاہئے :حذیفہ رحمن :‘‘دنیا مہر بخاری کیساتھ’’میں گفتگو
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا ہے کہ عمران خان کی آنکھ بارے رپورٹ سے حکومتی دعوؤں کا پول کھل گیا،سلمان صفدر نے عمران خان سے ملاقات کے بعد رپورٹ جمع کروائی، اگست میں عظمیٰ خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک میں ذکر کیا تھا کہ عمران خان کی دائیں آنکھ سرخ تھی ، سابق سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم سارے واقعہ کا مرکزی ملزم ہے ، اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا اور اسے گرفتار کیا جائے ۔دنیا نیوز کے پروگرام‘‘دنیا مہر بخاری کے ساتھ’’میں گفتگو کرتے ہوئے شفیع جان نے مزید کہا کہ حکومتی وزرا نے کہا عمران خان بالکل صحت مند ہیں، رپورٹ میں بیانات جھوٹے ثابت ہوئے ،ہمیں کسی قسم کی میڈیکل رپورٹ پر اعتبار نہیں جو حکومت بنائے گی ، الشفاہسپتال کے ڈاکٹر کو معائنہ کیلئے جانے دیا جائے۔
حکومت نے قید تنہائی میں رکھ کرعمران خان کی ایک آنکھ کی 85 فیصد بینائی ضائع کردی ،حکومت مجرمانہ فعل کی مرتکب ہوچکی ،ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ، کل(جمعہ کو)پورا پختونخوا بند ہوگا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی حذیفہ رحمن نے کہا ہے کہ جس شہباز شریف اور نواز شریف کو میں جانتا ہوں وہ عمران خان تو ایک طرف اپنے بدترین ذاتی دشمن کی صحت کے حوالے سے بھی کبھی خودکھیل سکتے ہیں نہ ہی کسی کو اجازت دے سکتے ہیں،سلمان صفدر ، عمران خان کے وکیل بھی ہیں، فرینڈ آف دی کورٹ مقرر ہوئے ،انہوں نے رپورٹ میں ساری چیزیں لکھی ہیں،میں سمجھتا ہوں سلمان صفدر کی رپورٹ کی تحقیقات ہونی چاہئے ۔انہوں نے مزیدکہا کہ بانی پی ٹی آئی ایک طرف ، کسی عام قیدی کی صحت سے متعلق بھی کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں،اگر جان بوجھ کر ایسا کیا گیا اور عمران خان کی بینائی کم ہوئی ہے تو یہ غفلت ہے ، حکومت سپریم کورٹ اور تحریک انصاف کو اعتماد میں لے کر میڈیکل بورڈ بنائے گی اورعمران خان کا علاج کرائیں گے ۔