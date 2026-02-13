صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب:کچے میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہائی ٹیک آپریشنز کی منظوری

  • پاکستان
پنجاب:کچے میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہائی ٹیک آپریشنز کی منظوری

پولیس کو پہلی بار تھرمل ڈرونز، نائٹ ویژن گاگلز ، جدید کیمرے بھی دئیے جائیں گے منصوبہ امریکی ادارے کے تعاون سے مکمل کیا جائیگا، حکومت پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا

لاہور(حسن رضا سے )پنجاب کابینہ نے کچے کے حساس علاقوں میں جرائم کے خاتمے کیلئے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہائی ٹیک آپریشنز کی منظوری دے دی ۔ اس فیصلے کے تحت پنجاب پولیس کو پہلی بار جدید تھرمل ڈرونز، نائٹ ویژن گاگلز اور طویل فاصلے تک حرارت پکڑنے والے کیمرے فراہم کئے جائیں گے ۔کابینہ کے 32ویں اجلاس میں منظور ہونے والے منصوبے کے تحت پولیس کو 10 تھرمل ڈرونز، 20 نائٹ ویژن گاگلز، 20 تھرمل امیجری سرویلنس کیمرے (4 سے 5 کلومیٹر رینج)اور 22 تھرمل بائنیکولرز (2 سے 3 کلومیٹر رینج)دئیے جائیں گے ۔یہ منصوبہ امریکی ادارے بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا ء انفورسمنٹ افیئرز (INL)کے تعاون سے مکمل کیا جائے گا اور حکومت پنجاب پر کوئی اضافی مالی بوجھ نہیں پڑے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ
Dunya Bethak