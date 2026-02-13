پنجاب:کچے میں جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہائی ٹیک آپریشنز کی منظوری
پولیس کو پہلی بار تھرمل ڈرونز، نائٹ ویژن گاگلز ، جدید کیمرے بھی دئیے جائیں گے منصوبہ امریکی ادارے کے تعاون سے مکمل کیا جائیگا، حکومت پر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا
لاہور(حسن رضا سے )پنجاب کابینہ نے کچے کے حساس علاقوں میں جرائم کے خاتمے کیلئے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہائی ٹیک آپریشنز کی منظوری دے دی ۔ اس فیصلے کے تحت پنجاب پولیس کو پہلی بار جدید تھرمل ڈرونز، نائٹ ویژن گاگلز اور طویل فاصلے تک حرارت پکڑنے والے کیمرے فراہم کئے جائیں گے ۔کابینہ کے 32ویں اجلاس میں منظور ہونے والے منصوبے کے تحت پولیس کو 10 تھرمل ڈرونز، 20 نائٹ ویژن گاگلز، 20 تھرمل امیجری سرویلنس کیمرے (4 سے 5 کلومیٹر رینج)اور 22 تھرمل بائنیکولرز (2 سے 3 کلومیٹر رینج)دئیے جائیں گے ۔یہ منصوبہ امریکی ادارے بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا ء انفورسمنٹ افیئرز (INL)کے تعاون سے مکمل کیا جائے گا اور حکومت پنجاب پر کوئی اضافی مالی بوجھ نہیں پڑے گا۔