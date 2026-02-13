تحقیقاتی جوڈیشل کمیشن کل گل پلازہ کا دورہ کرے گا
کمیشن اداروں کو طلب کرنے سے قبل پوری عمارت کا خود جائزہ اورمعائنہ کریگا
کراچی (سٹاف رپورٹر)سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن نے جائے وقوعہ کا دورہ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں کمیشن 14 فروری کو گل پلازہ کا معائنہ کرے گا۔ کمیشن نے سانحے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو بھی 16 فروری کے لئے نوٹس جاری کردیا۔ جسٹس آغا فیصل کی سربراہی میں سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن نے گل پلازہ کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن حکومتی اداروں کو طلب کرنے سے قبل پوری عمارت کا خود جائزہ لے گا ۔