بابری مسجد سے متعلق متناز عہ بیان ، سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا
بیان کے بعد ایک بار پھر ملک میں مذہبی اور سیاسی بحث شدت اختیار کر گئی
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر) بھارت میں بابری مسجد سے متعلق ایک بار پھر متناز عہ بیان سامنے آنے کے بعد نہ صرف سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا بلکہ اس حوالے مسلمانوں نے شدید ردعمل ظاہر کیا ہے ، بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ بابری مسجد دوبارہ تعمیر نہیں ہونے دی جائے گی اور رام مندر کی تعمیر بی جے پی کا وعدہ تھا جو پورا کر دیا گیا ،انڈیا ٹوڈے سمیت مختلف بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق بیان پر اپوزیشن جماعتوں اور اقلیتی تنظیموں نے بھی شدید ردعمل ظاہر کیا ہے ۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے بیانات ملک میں مذہبی ہم آہنگی کو متاثر کر سکتے ہیں ، حالیہ بیان کے بعد ایک بار پھر ملک میں مذہبی اور سیاسی بحث شدت اختیار کر گئی ۔