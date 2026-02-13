عمران خان کی جسمانی حالت میں بگاڑحکومتی نگرانی اور احکامات کے تحت ہورہا :قاسم خان
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)بانی پی ٹی آئی عمران خان کے صاحبزادے قاسم خان نے موجودہ حکومتی انتظامیہ اور متعلقہ ذمہ داران پر الزام عائد کیا کہ عمران خان کی جسمانی حالت میں بگاڑ ان کی نگرانی اور احکامات کے تحت ہو رہا ہے۔
ایکس پر اپنے بیان میں قاسم خان نے کہا عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی بڑی حد تک متاثر ہو چکی ہے اور اطلاعات کے مطابق اب صرف 15 فیصد نظر باقی رہ گئی ہے ، اس صورتحال کو 922 روزہ قید تنہائی، طبی معائنے خصوصاً خون کے ٹیسٹ نہ کرانے دینے اور جیل میں مناسب علاج کی عدم فراہمی کا براہِ راست نتیجہ قرار دیا ہے ۔انہوں نے کہا انصاف کے نظام کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ عمران خان کو مسلسل تنہائی میں رکھا جا سکے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اور ان کے بھائی کو اپنے والد سے ملاقات کے لیے ویزے جاری نہیں کیے جا رہے جبکہ ان کی صحت مسلسل خراب ہو رہی ہے ، اور یہ صورتحال تاریخ میں بطور ناانصافی درج ہوگی۔انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں، قانونی اداروں اور جمہوری ممالک سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور ان کے بقول ذمہ دار افراد کو جوابدہ بنانے کے لیے کردار ادا کریں۔