میڈیکل و ڈینٹل کالجز کی فیس میں اضافہ، منگل کو اجلاس طلب
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل (پی ایم ڈی سی) نے نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی جانب سے فیس میں اضافہ کی درخواستوں کا جائزہ لینے کیلئے 17 فروری کو اجلاس طلب کیا ہے، 40 نجی میڈیکل و ڈینٹل کالجز نے سالانہ فیس 23 تا 27 لاکھ روپے مقرر کرنے کی درخواستیں دی ہیں۔
پی ایم ڈی سی نے مذکورہ کالجز سے اکاؤنٹس اور اخراجات کا ریکارڈ طلب کیا ہے اور کہا کہ مالی حسابات، اخراجات اور آڈٹ ریکارڈ کے بغیر کسی درخواست کا جائزہ نہیں لیا جائے گا، درخواستوں کا پی ایم ڈی سی کی کمیٹی جائزہ لے گی جس میں فنانس اور آڈٹ ماہرین شامل ہوں گے ، پی ایم ڈی سی کمیٹی کی سفارشات پر فیس میں اضافہ کا فیصلہ کرے گی۔ صدر پی ایم ڈی سی پروفیسر ڈاکٹر رضوان تاج نے کہا PM&DC تمام نجی میڈیکل اور ڈینٹل اداروں کی نگرانی کر رہی ہے تاکہ فیس کی حد مقرر کرنے کی پالیسی پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائی جا سکے ۔ اجلاس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جو ادارہ فیس کی حد بڑھا کر زیادہ سے زیادہ 25 لاکھ روپے سالانہ کرنے کا خواہشمند ہو اسے پی ایم ڈی سی کو مالی توجیح (Financial Justification) فراہم کرنا ہوگی، ہر درخواست کو مناسب ویلیوایشن (Valuation) کے ذریعے جانچا جائے گا، قواعد پورا کرنے اور مکمل جانچ کے بعد منظوری دی جائے گی۔