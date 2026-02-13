کراچی جانیوالی بزنس ایکسپریس کی 7 بوگیاں انجن سے علیحدہ
کپلنگ کی خرابی ممکنہ وجہ قرار، بوگیاں ڈی ریل ہونے سے بچ گئیں، مسافر خوفزدہ ڈاؤن ٹریک شدید متاثر، ٹرینیں دیگر سٹیشنوں پر روک دی گئیں، تحقیقات شروع
گھوٹکی (نمائندہ دنیا )گھوٹکی کے قریب محمد پور کے مقام پر پنجاب سے کراچی جانے والی پاک بزنس ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی، جہاں ٹرین کی سات بوگیاں اچانک انجن سے الگ ہو گئیں۔ واقعے کے نتیجے میں ڈاؤن ٹریک عارضی طور پر بند ہو گیا، جس کے باعث متعدد مسافر اور مال بردار ٹرینیں متاثر ہوئیں۔ ریلوے ذرائع کے مطابق واقعہ تکنیکی خرابی کے باعث پیش آیا، جس کے بعد ٹرین کو فوری روک دیا گیا۔ خوش قسمتی سے بوگیاں ڈی ریل ہونے سے بچ گئیں، نہ کوئی جانی یا مالی نقصان ہوا۔ ٹرین میں سوار مسافر محفوظ رہے، تاہم اچانک واقعے پرمسافروں میں وقتی طور پر خوف و ہراس پھیل گیا۔
تکنیکی عملے نے موقع پر پہنچ کر بوگیوں کو محفوظ طریقے سے انجن کے ساتھ جوڑنے اور ٹریک کو کلیئر کرنے کا کام شروع کیا۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق واقعے کی وجوہات جاننے کے لیے ابتدائی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ابتدائی طور پر کپلنگ سسٹم میں خرابی کو ممکنہ وجہ قرار دیا جا رہا ہے ، تاہم حتمی رپورٹ تکنیکی معائنے کے بعد جاری کی جائے گی۔ ریلوے عملے کی جانب سے مسافروں کو صورتِحال سے آگاہ رکھا گیا، آخری اطلاعات تک بحالی کے بعد ٹرینوں کی روانگی معمول پر لانے کی کوششیں جاری تھیں۔