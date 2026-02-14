راولپنڈی میں پابندی کا بوکاٹا،آسمان پتنگوں سے بھر گیا،فائرنگ ،1زخمی
چھتوں پرشور شرابا، میوزک بجتا رہا، سڑکوں پرہرطرف کٹی پتنگیں لوٹنے کیلئے دوڑتے بچے دکھائی دیئے ،ٹریفک کی روانی متاثر تھانہ وارث خان کے علاقے میں نوجوان کوسرمیں گولی لگی، انتظامیہ اور پولیس کی خاموشی حیران کن ،وزیراعلیٰ نوٹس لیں:عوامی حلقے
راولپنڈی(زاہداعوان )لاہور میں پنجاب حکومت کی جانب سرکاری طور پر بسنت منانے کے بعد راولپنڈی میں پابندی کے باوجود آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے بھر گیا، چھتوں پر شور شرابا اور میوزک بجتا رہا، ہوائی فائرنگ سے ایک نوجوان سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ،انتظامیہ اور پولیس خاموش تماشائی بن گئی۔ راولپنڈی میں گزشتہ روز ہر طرف آسمان پر پتنگیں اور سڑکوں پر انہیں لوٹنے کیلئے دوڑتے ہوئے بچے دکھائی دیئے ، کسی نے ہاتھ میں لمبی چھڑی پکڑ رکھی تھی تو کسی نے اسکے ساتھ جھاڑو باندھ لیا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں بھی خلل پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر مبینہ پیغامات و اعلانات کے باعث راولپنڈی میں منچلوں نے بسنت پر پابندی عملی طور پر ہوا میں اڑا دی اور جمعہ کی صبح سے رات تک پیچے لگتے رہے اور بو کاٹا ہوتا رہا۔
تھانہ وارث خان کے علاقے میں ہوائی فائرنگ سے ایک نوجوان سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہوگیا جس کی شناخت قمر اسلم کے نام سے ہوئی ، اسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کردیا گیا ، ہوائی فائرنگ مبینہ طور پر پتنگ بازی کے دوران کی گئی ۔ ایس ایچ او تصدق الرحمن نے بتایاواقعہ طہماسپ آباد کے علاقے میں ہوا ،تحقیقات کر رہے ہیں ۔ دوسری طرف عوامی و سماجی حلقوں نے حکومت پنجاب، ضلعی انتظامیہ اور پولیس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس غیرقانونی ،جان لیوا اور خونی کھیل کی روک تھام کیلئے پتنگ بازوں کے ساتھ ساتھ اس کاروبار سے وابستہ پتنگ سازوں اور گڈی فروشوں کیخلاف حقیقی آپریشن کیا جائے اور پتنگ لوٹنے والے غریب بچوں کو پکڑ کر کارکردگی دکھانے کی بجائے مرکزی کرداروں کو جیل بھیجا جائے ۔ شہری حلقوں نے غیرقانونی و غیرعلانیہ بسنت پر انتظامیہ اور پولیس کی خاموشی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔