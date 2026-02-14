جسٹس محسن کیانی نے ناراض میاں بیوی میں صلح کرادی،انتہائی جذباتی مناظر
چاروں بچوں کی کمرہ عدالت میں والدین سے ملاقات،جسٹس محسن نے روسٹرم پر بلاکرانٹرویولیااورتحائف دیئے بچے پراپرٹی ہیں نہ انکابٹوارہ ہوسکتا،مردکاکام ہے عورت کومناکررکھے اورالگ رہائش مہیا کرے :دووران سماعت ریمارکس
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ زیر سماعت فیملی کیس میں جسٹس محسن اخترکیانی نے میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دی،جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ یہ مردکاکام ہے کہ عورت کو منا کر رکھے ، مردوں میں تربیتی فقدان ہے ایک عورت جو اپنے والدین کو گھر چھوڑ کر آتی ہے اس کو محبت اور احترام ملنا چاہیے ۔گزشتہ روز خاتون شہری کی دائر درخواست پر سماعت کے دوران عدالتی حکم پر میاں بیوی نے چاروں بچے عدالت پیش کیے ، عدالتی ہدایت پرچاروں بچوں سے والدین کی کمرہ عدالت میں ملاقات کرائی گئی جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی نے بچوں کو روسٹرم پر بلا کر ان کا انٹرویولیا۔
جس کے بعد بچوں نے اپنی والدہ سے کہا ماما آپ گھر آجائیں، اس وقت کمرہ عدالت میں انتہائی جذباتی ماحول بن گیا، جسٹس محسن اختر کیانی نے بچوں کو تحائف بھی دیئے ،دوران سماعت جسٹس محسن اختر کیانی میاں بیوی کو اکٹھے رہنے پر قائل کرنے میں کامیاب ہوگئے اور اسلام آباد کے رہائشی میاں بیوی صلح پر راضی ہو گئے ،عدالتی حکم نامے پر میاں بیوی نے اکٹھے رہنے کی رضامندی کے دستخط کیے ، جسٹس محسن اختر کیانی نے شوہر کو حکم دیاکہ بیوی کو تاحیات الگ پورشن میں رکھیں گے ، جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ بچوں کا بٹوارہ نہیں ہو سکتا بچے پراپرٹی نہیں ہوتے ، یہ مرد کا ہی کام ہے کہ عورت کو منا کے رکھے ، مرد ذرا بیوی کے گھر رہ کر دیکھائے نا ،مرد کا کام ہے کہ عورت کو الگ رہائش مہیا کرے ، کیس میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی سے زیادہ خاندان کا مسئلہ ہے ،عدالت کیس میں تحریری آرڈر پاس کرے گی۔دوران سماعت بچوں کے انٹرویو ریکارڈکرنے پر ایک شخص سے موبائل فون لے لیا گیا،واضح رہے کہ عدالت نے گزشتہ جمعہ کو میاں بیوی کو سوچنے کا وقت دیا تھا۔